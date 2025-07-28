Об этом в интервью 24 Каналу рассказал боец "Азова" с позывным "Крафт", который пережил теракт в Еленовке в 2022 году.

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Почему Украине необходим День памяти о замученных и погибших в плену?

"Крафт" отметил, что украинские защитники воюют по всем нормам военного права и нормально относятся к военнопленным. А Россия, еще со времен АТО или ООС, никогда не придерживалась никаких конвенций по обращению с военнопленными или других.

Поэтому мы должны постоянно говорить и напоминать, что ее преступления (российские – 24 Канал) никуда не исчезают. Даже сейчас мы постоянно видим видео с наших БпЛА, как россияне казнят военных, которые сдаются в плен,

– объяснил азовец.

Военнослужащий подчеркнул, что то, что произошло в Еленовке – это просто дерзкий террористический акт, который был проявлением силы, проявлением безнаказанности, что украинцы все равно ничего не сможем сделать оккупантам.

"И об этом нужно помнить. Возможно, через 60 – 100 лет какой-то международный суд признает и найдет причастных к этому теракту людей. И я не говорю сейчас о начальнике колонии, которого давным-давно убили, а о именно заказчиках, о тех, кто был инициатором, а не исполнителем", – заметил "Крафт".

Верит ли азовец, что суд найдет и накажет виновных в теракте в ближайшее время?

"Крафт" подчеркнул, что историю пишет победитель – и это факт. А в этих условиях украинской стороне абсолютно недоступны архивы ФСБ или еще кого-то, которые могли бы подтвердить, что приказ совершить теракт дал такой-то человек. И подозрения россиянам за казнь военнопленных в Еленовке вручают заочно.

Поэтому сейчас я понимаю – важно, что есть день, посвященный этой трагедии и что он останется в истории, что мы будем возвращаться к событиям теракта, проводить акции памяти и разные поколения будут задумываться и знать, что произошло,

– отметил военнослужащий.

Азовец подчеркнул, что украинцы дальше будут знать историю и будут понимать, что такое Россия на самом деле и что никакие договоренности с ней невозможны.