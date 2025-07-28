Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что это уже исполняется третья годовщина ужасных целенаправленных убийств в Еленовке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на X.

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К чему призывает Сибига?

Министр иностранных дел Украины отметил, что россияне в Еленовке в ходе спланированного теракта намеренно убили более 50 украинских военнопленных и ранили еще более 150. Это были защитники Украины, которые сложили оружие и должны были быть защищены международным гуманитарным правом.

Мы призываем Международный уголовный суд выдать ордера на арест всех виновных – от непосредственных исполнителей до тех, кто в российском командовании заказал и скрыл это преступление,

– написал Андрей Сибига.

Кроме того, есть настоятельная необходимость поддержать Специальный трибунал по расследованию агрессии против Украины, ведь только комплексный подход может обеспечить полную ответственность за бесчисленные преступления, совершенные Россией.

"Мир не должен забывать и не должен отводить взгляд. Справедливость для Еленовки не является вопросом выбора – это моральный и правовой императив", – добавил министр иностранных дел Украины.

Отметим, ООН признала, что теракт в колонии в Еленовке был заранее спланирован Россией. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что внутренний анализ ООН содержит доказательства причастности государства-агрессора, в частности описание оружия, которое использовали. В документе также представлена оценка расследований со стороны России, Украины и самой ООН, а также рекомендации для дальнейших действий.