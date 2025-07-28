Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що це вже виповнюється третя річниця жахливих цілеспрямованих убивств в Оленівці. Про це пише 24 Канал з посилання на X.

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До чого закликає Сибіга?

Міністр закордонних справ України наголосив, що росіяни в Оленівці у ході спланованого теракту навмисно вбили понад 50 українських військовополонених та поранили ще понад 150. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом.

Ми закликаємо Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних – від безпосередніх виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин,

– написав Андрій Сибіга.

Крім того, є нагальна необхідність підтримати Спеціальний трибунал з розслідування агресії проти України, адже лише комплексний підхід може забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, скоєні Росією.

"Світ не повинен забувати й не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є питанням вибору – це моральний та правовий імператив", – додав міністр закордонних справ України.

Зазначимо, ООН визнала, що теракт у колонії в Оленівці був заздалегідь спланований Росією. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що внутрішній аналіз ООН містить докази причетності держави-агресорки, зокрема опис зброї, яку використали. У документі також подано оцінку розслідувань з боку Росії, України та самої ООН, а також рекомендації для подальших дій.