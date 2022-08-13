Как рассказала в интервью 24 каналу жена защитника "Азовстали" Дениса Прокопенко с позывным "Редис" Екатерина, враг крайне непредсказуем. И теракт 29 июля в колонии в Еленовке в очередной раз это подтверждает.

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Планировался следующий обмен

Теракту в Еленовке предшествовали планы о следующем обмене. Екатерина Прокопенко подчеркнула, что все мы увидели, что первый таки состоялся. И уже теплилась надежда на то, что ситуацию удалось взять под свой контроль. А значит, вскоре и остальные защитники "Азовстали" смогут вернуться к своим родным и близким.

Я думаю, что и представители власти надеялись на то, что процесс запущен, обмен состоялся, и вот-вот должен быть следующий обмен. Но видите, россия непредсказуема. Поэтому во всех терактах можно винить только россию,

– подчеркнула она.

Жена "Редиса" отметила, что никто не может предсказать, какими будут следующие шаги страны-агрессора. Ведь никто не ожидал, что вместо второго обмена весь мир всколыхнут новости об обстреле Еленовки 29 июля. Екатерина Прокопенко подчеркивает, что для родных защитников "Азовстали" этот теракт стал загадочным.

Что касается возможного второго обмена, то родные украинских военнопленных тоже не все знают. Екатерина Прокопенко лишь отметила, что в отчетах разведки говорилось о планах организовать второй обмен. Если вообще говорить об этом вопросе, то он засекречен.

Родные просят не распространять "зраду"

В интервью жена "Редиса" также обратилась к украинцам. Она попросила их не распространять "зраду" и не искать в Украине виновных в теракте в Еленовке. Екатерина Прокопенко подчеркнула, что соответствующие нарративы играют на руку только врагу. Нам сейчас нужно быть едиными и не забывать, что во всем виновата целиком и полностью россия.

По ее словам, враг сейчас делает все для того, чтобы украинцы отчаялись и потеряли надежду на победу. Так что если мы не прекратим обвинять друг друга в случившемся, некому будет проводить ежедневную борьбу как за государство, так и за защитников "Азовстали".

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