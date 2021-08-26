О вероятном теракте правительства стран предупреждали людей. Но все равно известно о более чем сотне пострадавших.
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Байден проводит консультации касательно Афганистана
Израильский журналист Барак Равид в твиттере написал, что Джо Байден отложил встречу с премьером Израиля Нафтали Беннет. Причина в том, что президент США проводит консультации касательно Афганистана.
Белый дом сообщил офису премьер-министра Израиля пока не выходить из отеля на встречу с Байденом, которую планировали начать в 11:30,
– рассказал Равид.
Он заверил, что об этом ему сообщил израильский чиновник. Издание АР написало, что встречу Байден отложил на неопределенное время.
Джонсон собрал экстренное заседание
The Guardian сообщило, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета. Это случилось после взрывов в Кабуле. Сам Джонсон в твиттере сообщил, что осуждает "варварский теракт в Кабуле, во время которого погибли афганцы и военнослужащие США". Он также заверил, что Великобритания продолжает прилагать усилия для эвакуации людей.
Генсек НАТО осудил теракт
Я решительно осуждаю ужасный теракт возле аэропорта Кабула. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими,
– написал Йенс Столтенберг.
Генсек Альянса также заверил, что "приоритетом остается скорейшая эвакуация как можно большего количества людей в безопасное место".
Коротко о терактах в Кабуле
- 26 августа возле международного аэропорта в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый случился из-за действий террориста-смертника, а второй – вероятно из-за взрыва авто.
- В результате терактов пострадали по меньшей мере 150 человек, а 40 погибли.
- Среди погибших – 12 военных США. Об этом официально сообщили Штаты.
- СМИ сообщают, что в городе продолжаются взрывы – они звучат как в самом Кабуле, так и на окраинах.
- 26 августа ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство". Террористы ИГИЛ заявили, что причастны к 2 взрывам и стрельбе возле аэропорта Кабула.