Чем дальше продвигаются ВСУ на Запорожском направлении, тем напряженнее становится ситуация на ЗАЭС. Россияне могут совершить катастрофу перед своим бегством со станции. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Читайте на тему Россия может взорвать Запорожскую АЭС: в Times назвали мотивы Путина

К сожалению, нельзя исключать, что Россия все же готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Однако взорвать блоки довольно сложно. Поскольку после крушения на АЭС в Фукусиме, ЗАЭС модернизировали и усилили защиту.

Скорее всего, они могут сделать, потому что это легко – взорвать дамбу и опустошить пруд, на котором работает охлаждение станции. Это очень плохо, станцию придется "глушить". Перед уходом они такое могут сделать,

– отметил Кирилл Сазонов.

Сможет ли Украина уволить ЗАЭС к теракту

Неизвестно, смогли ли Вооруженные Силы Украины восстановить контроль станцию перед тем, как россияне захотят ее взорвать. Это вопрос, которым занимается Генштаб и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Но, по мнению военнослужащего, способ это сделать все-таки есть.

"Самое логично их брать в кольцо, чтобы принудить их к жесту доброй воли. И они оттуда вынужденно уходили. В конце концов, мы однозначно мы ее уволим", – подчеркнул военный.

Отметим, что недавно в ГУР сообщили, что до 5 июля оккупанты советуют работникам ЗАЭС покинуть территорию станции. Есть предположение, что совершить теракт оккупанты планируют примерно в это время.

Они понимают, что мы наступаем. На Запорожском направлении наступление достаточно активно, там работает несколько бригад спецназа и ССО. То есть, они без тяжелой техники могут прийти и занять населенный пункт. Поэтому россияне готовятся отступать и убегать,

– подчеркнул Сазонов.

Российские военные понимают, что Украина вскоре вернет контроль над оккупированными территориями Запорожья.

Ситуация на Запорожской АЭС: что известно