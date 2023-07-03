Чем дальше продвигаются ВСУ на Запорожском направлении, тем напряженнее становится ситуация на ЗАЭС. Россияне могут совершить катастрофу перед своим бегством со станции. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
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К сожалению, нельзя исключать, что Россия все же готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Однако взорвать блоки довольно сложно. Поскольку после крушения на АЭС в Фукусиме, ЗАЭС модернизировали и усилили защиту.
Скорее всего, они могут сделать, потому что это легко – взорвать дамбу и опустошить пруд, на котором работает охлаждение станции. Это очень плохо, станцию придется "глушить". Перед уходом они такое могут сделать,
– отметил Кирилл Сазонов.
Сможет ли Украина уволить ЗАЭС к теракту
Неизвестно, смогли ли Вооруженные Силы Украины восстановить контроль станцию перед тем, как россияне захотят ее взорвать. Это вопрос, которым занимается Генштаб и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Но, по мнению военнослужащего, способ это сделать все-таки есть.
"Самое логично их брать в кольцо, чтобы принудить их к жесту доброй воли. И они оттуда вынужденно уходили. В конце концов, мы однозначно мы ее уволим", – подчеркнул военный.
Отметим, что недавно в ГУР сообщили, что до 5 июля оккупанты советуют работникам ЗАЭС покинуть территорию станции. Есть предположение, что совершить теракт оккупанты планируют примерно в это время.
Они понимают, что мы наступаем. На Запорожском направлении наступление достаточно активно, там работает несколько бригад спецназа и ССО. То есть, они без тяжелой техники могут прийти и занять населенный пункт. Поэтому россияне готовятся отступать и убегать,
– подчеркнул Сазонов.
Российские военные понимают, что Украина вскоре вернет контроль над оккупированными территориями Запорожья.
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно
- Аналитики из Института изучения войны склоняются к тому, что Россия не повлечет за собой "радиационный инцидент" на ЗАЭС. Это объясняют тем, что Кремль использует ядерный шантаж для замедления контрнаступления и возможных планов по заморозке войны в Украине. Однако утечка радиоактивных веществ приведет к тому, что Россия перестанет контролировать ситуацию. Это также сковывает их действия на временно оккупированных частях Юга.
- В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне могут взорвать станцию дистанционно. Именно так они поступили и на Каховской ГЭС. Это увеличивает риски даже в том случае, если Украина сможет вернуть контроль над станцией к теракту.
- В Запорожском облсовете сообщили, что уже провели с соответствующими службами обучение на случай худшего сценария. Там был разработан план действий при теракте на ЗАЭС и пути эвакуации местного населения.