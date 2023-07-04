Готовясь к возможному теракту, оккупанты могут не пожалеть даже представителей МАГАТЭ на станции. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Заметим, что на энергоблоках Запорожской АЭС уже заметили предметы, похожие на взрывчатку.

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Россияне могут совершить теракт

В российских телеграмм-каналах начала появляться информация, что Украина собирается взорвать Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля. Россияне даже подробно описали, как это вроде бы будет сделано.

Такие вбросы могут указывать на то, что как раз Россия готовится к теракту в ближайшее время.

Почему 5 июля? В скором времени состоится саммит НАТО и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Индии, где будет выступать Путин. Это приурочено к геополитической повестке. Это также приурочено к течению украинского контрнаступления,

– заметил Сергей Жирнов.

Ведь россияне понимают, что когда оккупированная территория Запорожья будет отвоевана, тогда им нечего будет терять. Мол, пусть не достанется ЗАЭС никому. И Украина не сможет использовать ЗАЭС как энергетический объект для своих нужд.

"Их логика абсолютно ясна. А любому нормальному человеку понятно, что украинская сторона не заинтересована в провокациях такого рода. Очевидно, что Украина не хочет создавать себе проблем с загрязнением окружающей среды", – подчеркнул Жирнов.

Обратите внимание! Россияне в преддверии подрыва Каховской ГЭС подготовили законодательную базу для своего теракта и, возможно, будущих преступных действий . 30 апреля премьер-министр России Сергей Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке расследований аварий на опасных объектах на временно оккупированных территориях Украины.

Россияне готовы "убрать свидетелей из МАГАТЭ"

Заметим, что на станции до сих пор находятся представители МАГАТЭ. Но если оккупанты пойдут на подрыв Запорожской АЭС, нельзя исключать, что они сделают все, чтобы члены МАГАТЭ не стали свидетелями.

Скорее всего, россияне их ликвидируют, чтобы не было свидетелей. А потом подложат их на месте, где был взрыв, и скажут, что это украинцы не пожалели международных наблюдателей на станции,

– предположил Жирнов.

Поэтому следует понимать, что оккупанты могут пойти на абсолютно циничные шаги ради своей выгоды, какой бы она ни была.

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Чем обусловлено бездействие Запада

Тем временем мир не реагирует на возможный теракт россиян. Поскольку информация о подрыве ГЭС звучит как от украинской власти, так и из российских помоек, очевидно, что у западной разведки также есть собственные данные о возможном теракте. Однако до того, как произойдет беда, они ничего не будут делать.

"Западные страны не могут ничего превентивно делать до того, что не доказано. Вот когда произойдет какая-нибудь катастрофа, тогда на это будут реагировать. А превентивно, к сожалению, у них нет международных инструментов", – объяснил экс-работник КГБ.

Украинская сторона неоднократно предупреждала мир о планах России по подрыву Каховской ГЭС, в том числе на уровне ООН. Однако эти предупреждения не имели результатов. Именно это повторяется снова в случае возможного теракта на ЗАЭС.

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