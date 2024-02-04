18 мая Асан вышел из "Азовстали", его перевезли в колонию в Донецкой области в селе Оленовка. Он пережил ночь кровавого теракта, когда барак взорвали.

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Парамедик вспомнил момент после взрыва

Асан был именно в том, как он говорит, "бараке 200". Он один из 76 украинцев, которые выжили после взрыва в колонии.

По сравнению с ребятами я сказал бы, что я цел. Потому что у меня были легкие ранения. Я выплюнул пару зубов. Осколки зашли в предплечье, в грудь, в правое бедро. Когда выбегали из барака, там было битое стекло, осколки и окалины были. Получается, что они все в ноги заходили,

– сказал он.

По словам Асана, когда люди выбегали из барака, каждый брал с собой раненого.

Лично мне повезло, что когда я выходил из барака, стена из огня еще была не настолько плотной, что не было настолько мощного возгорания. Мы только вытащили этого раненого, возвращаемся, а так уже столб пламени. Ребята, которые остались в бараке... мы слышали их крики до последнего,

– вспоминает Асан.

Как пленные друг друга спасали

Парамедик рассказал, что они тампонировали раненых собственной одеждой, импровизировали турникеты из подручных средств, из мусорника вытаскивали целлофан, чтобы сделать имитацию окклюзионной наклейки.

Российские захватчики привезли медиков аж через 3 – 4 часа после взрыва, а первую эвакуацию провели только утром, когда за ранеными приехали "КАМАЗы".

Часть ребят умерли во время поездки (в больницу). Потому что у кого-то оторвался тромб, у кого-то – тампонада сорвалась, а у кого-то утечка. А все, кто были легкораненые, потому что непораненных там не было, те, кто остались, это 76 человек. Нас потом всех бросили на карцер,

– сказал Асан.

Он также вспомнил, что в камере, рассчитанной на шестерых, удерживали 36 человек в течение месяца. Тяжелораненые находились в госпитале, однако никто не пытался спасать ребятам конечности и просто отрезали их, если что-то было не так.