18 травня Асан вийшов з "Азовсталі", його перевезли в колонію в Донецькій області в селі Оленівка. Він пережив ніч кривавого теракту, коли барак підірвали.

Дивіться також Рік після розпуску місії ООН в Оленівці: як прямо зараз можна вплинути на розслідування

Парамедик згадав момент після вибуху

Асан був саме у тому, як він каже, "бараку 200". Він один з 76 українців, які вижили після вибуху у колонії.

У порівнянні з хлопцями я сказав би, що я цілий. Тому що у мене були легкі поранення. Я виплюнув пару зубів. Осколки зайшли у передпліччя, у груди, у праве стегно. Коли вибігали з бараку, там було бите скло, осколки і окалини були. Виходить, що вони всі в ноги заходили,

– сказав він.

За словами Асана, коли люди вибігали з барака, кожен брав з собою пораненого.

Особисто мені пощастило, що коли я виходив з барака, стіна з вогню ще була не настільки щільною, що не було настільки потужного загоряння. Ми тільки витягнули цього пораненого, повертаємося, а так вже стовп полум’я. Хлопці, які залишилися в бараку... ми чули їхні крики до останнього,

– згадує Асан.

Як полонені один одного рятували

Парамедик розповів, що вони тампонували поранених власним одягом, імпровізували турнікети з підручних засобів, зі смітника витягували целофан, щоб зробити імітацію оклюзійної наклейки.

Російські загарбники привезли медиків аж через 3 – 4 години після вибуху, а першу евакуацію провели тільки зранку, коли за пораненими приїхали "КАМАЗи".

Частина хлопців померли під час поїздки (до лікарні). Тому що у когось відірвався тромб, у когось – тампонада зірвалася, а хтось витік. А всі, хто були легкопоранені, тому що непоранених там не було, ті, хто залишилися, це 76 людей. Нас потім всіх кинули на карцер,

– сказав Асан.

Він також пригадав, що у камері, розрахованій на шістьох, утримували 36 людей протягом місяця. Важкопоранені перебували у шпиталі, однак ніхто не намагався рятувати хлопцям кінцівки й просто відрізали їх, якщо щось було не так.