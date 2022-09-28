Украинский омбудсман предложил российской стороне приехать в Еленовку с совместным визитом, однако его не пускают. Об этом на брифинге рассказал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает 24 канал.

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Лубинец хочет приехать в Еленовку, но оккупанты играют в игры

Уполномоченный ВРУ по правам человека направил запрос российскому омбудсмену татьяне москальковой. Он предложил организовать совместный визит в Еленовку, где содержат украинских военнопленных и где в конце июля россия совершила кровавый теракт.

Однако москалькова заявила, что с таким запросом он должен обращаться к "омбудсмену" так называемой "днр".

Россия до сих пор не дает мне возможности приехать в Еленовку. Что касается реакции (москальковой – 24 канал), то был официальный ответ, что я, как омбудсмен Украины, должен обращаться не к ней, а к "омбудсмену" так называемой "днр". Потому что это отдельное "государство" и там отдельный "омбудсмен", занимающийся этим вопросом,

– сказал Лубинец.

По его мнению, российская сторона продолжает играть в игру "я не я, хата не моя". Хотя все понимают, что так называемые "днр" и "лнр" – оккупированные россией территории.

Весь мир понимает, что это территория, захваченная россией, все об этом говорят, кроме самой россии. Это попытка укрыться от ответственности, хотя это их не спасает. Но мы продолжаем над этим работать,

– уточнил омбудсмен.

ООН до сих пор не приехала в Еленовку

Дмитрий Лубинец добавил, что Украина до сих пор не видит приезда в Еленовку отдельной мониторинговой миссии ООН, созданной по решению генсека ООН Антониу Гутерриша. Ранее Гутерриш заявил, что эта миссия скоро приедет в Еленовку и проведет там независимое расследование.

При этом омбудсмен подчеркнул, что есть факты относительно того, что 3 иностранца из этой миссии находятся под влиянием России. Он направил все факты в ООН.

Я не знаю, понравился ли ООН мой анализ или нет, но сейчас они, на мой взгляд, делают только процесс ради процесса. Они подчеркивают, что обратились к россии, и ждут разрешения туда приехать,

– добавил омбудсмен.

Также он отметил, что все факты, а также фото и видео свидетельствуют о том, что это был спланированный теракт, а россияне уже давно убрали следы преступления.

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