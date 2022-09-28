Український омбудсман запропонував російській стороні приїхати в Оленівку зі спільним візитом, проте його не впускають. Про це під час брифінгу розповів Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє 24 канал.

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Лубінець хоче приїхати в Оленівку, але окупанти грають у гру

Уповноважений ВРУ з прав людини надіслав запит до російської омбудсманки тетяни москалькової. Він запропонував організувати спільний візит в Оленівку, де утримують українських військовополонених і де наприкінці липня росія вчинила кривавий теракт.

Проте москалькова заявила, що з таким запитом він має звертатися до "омбудсмана" так званої "днр".

Росія досі не надає можливості мені приїхати в Оленівку. Щодо того, яка була реакція (москалькової – 24 канал), то була офіційна відповідь, що я, як омбудсман України, маю звертатися не до неї, а до "омбудсмана" так званої "днр". Бо це окрема "держава" і там окремий "омбудсман", який займається цим питанням,

– сказав Лубінець.

На його думку, російська сторона продовжує грати у гру "я не я, хата не моя". Хоч усі розуміють, що так звані "днр" та "лнр" – окуповані росією території.

Весь світ розуміє, що це – територія, захоплена росією, всі про це кажуть, окрім самої росії. Це – намагання сховатися від відповідальності, хоча це їх не рятує. Але ми продовжуємо над цим працювати,

– уточнив омбудсман.

ООН досі не приїхала в Оленівку

Дмитро Лубінець додав, що Україна досі не бачить приїзду в Оленівку окремої моніторингової місії ООН, яка була створена за рішенням генсека ООН Антоніу Гутерреша. Раніше Гутерреш заявив, що ця місія скоро приїде в Оленівку і проведе там незалежне розслідування.

При цьому омбудсман наголосив, що є факти щодо того, що 3 іноземці з цієї місії перебувають під впливом росії. Він направив усі факти до ООН.

Я не знаю, чи ООН сподобався мій аналіз, чи ні, але наразі вони, на мій погляд, роблять лише процес заради процесу. Вони наголошують, що звернулися до росії, і чекають дозволу туди приїхати,

– додав омбудсман.

Також він зауважив, що всі факти, а також фото та відео свідчать про те, що це був спланований теракт, а росіяни вже давно прибрали сліди злочину.

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