Возле сомалийского минобразования произошел жуткий теракт: сотня людей погибла, раненых в разы больше

Жуткая весть всколыхнула Сомали. Вблизи министерства образования взорвались автомобили. В результате погибла сотня людей. Известно также о еще большем количестве раненых.

Об этом сообщил сомалийский президент Хасан Шейх Мохамуд. По его словам, погибли по меньшей мере 100 человек, а еще 300 получили ранения.

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Автомобили были заминированы

Как отметил глава государства, взорвались два заминированных автомобиля. Произошло это вблизи министерства образования в сомалийской столице Могадишо. Хасан Шейх Мохамуд подчеркнул, что машины взлетели в воздух еще в субботу.

Наши люди, которые были убиты... включали матерей с детьми на руках, родителей с заболеваниями, студентов, которых отправили учиться, бизнесменов, которые боролись с жизнью своих семей,

– подчеркнул он по прибытию на место взрыва.



После взрыва в небо взвился густой столб дыма / Фото akıllıgündem

Заметим, что на себя ответственность за нападение сразу никто не взял. В то же время сомалийский президент уже обвинил исламистскую группировку Аль-Шабаб. Как отмечают журналисты, эта группировка, как правило, не связывает себя с нападениями, которые становятся причиной большого количества жертв.

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Теракт был коварным и циничным

Заметим, что первый взрыв прогремел недалеко от министерства рядом с оживленным перекрестком Могадишо. А вот второй – когда на место приехали кареты скорой помощи. Машина взлетела в воздух, когда люди собрались, чтобы оказать помощь пострадавшим. Взрывная волна выбила окна в зданиях рядом. Да и сами здания, возле которых были припаркованы автомобили, подверглись немалым разрушениям.

Раньше теракт произошел в Кабуле

Напомним, что в конце сентября теракт произошел в одном из частных колледжей Кабула Kaaj. Это одно из немногих заведений, в котором все еще разрешено учиться девушкам. Заметим, что с приходом "Талибана" к власти в других заведениях это запретили.

В этом колледже террорист-смертник взорвал себя в тот момент, когда студенты сдавали экзамен на поступление. Тогда местные власти предполагали, что виновато в этом "Исламское государство". Первоначально сообщалось о минимум 23 погибших.

Вскоре пришли обновленные данные. Согласно им, количество жертв возросло до 53, а вот раненых – до 110. Заметим, что среди жертв по меньшей мере 46 – девушки и молодые женщины.

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