Специальное досудебное расследование проводилось в отношении 2 человек. Их подозревают в организации и совершении теракта возле телеканала "Эспрессо": жертвами стали два человека, а пострадали – трое.
Ранее Покушение на Мосийчука: следствие установило организатора, это – "личный палач" Кадырова
Что инкриминировали подозреваемым:
- посягательство на жизнь государственного деятеля,
- совершение террористического акта,
- незаконное обращение с оружием,
- боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
- незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство
Как установило следствие, подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия. Его мощность составила 450 г тротила. Взрывчатку спрятали в мопеде, оставленном у входа на телеканал.
В результате взрыва народный депутат, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства,
– объяснили прокуроры.
Охранник Мосийчука и случайный прохожий получили смертельные ранения.
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Что известно о подозреваемых:
- Это – граждане Украины, один из них – уроженец Азербайджана.
- Они покушались именно на Мосийчука.
- После теракта один из подозреваемых уехал через Беларусь в Россию.
- Другой – бежал в оккупированный Крым.
- Оба объявлены в розыск.
Правоохранители установили личность пособника, оказывавшего непосредственную помощь в изготовлении взрывного устройства. Это житель Киева, обвинительный акт в отношении которого уже в суде.
Как проходило следствие
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что в рамках досудебного расследования допрошены более 800 свидетелей, проработаны видеозаписи из 112 камер наблюдения, проанализированы телефонные трафики более 10 000 абонентов мобильной связи, проведено 25 судебных экспертиз.