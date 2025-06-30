Эксперты ООН подтвердили, что теракт в Еленовке это тщательно спланированное преступление России, – Лубинец

ООН подтвердила, что теракт в колонии в Еленовке, где погибли более 50 украинских военнопленных, был тщательно спланированным преступлением страны-агрессора России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца. Об этом он проинформировал в понедельник, 30 июня.

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Теракт в Еленовке

Теракт произошел в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Еленовки.

Тогда погибло более 50 украинских военнопленных, еще около 130 получили ранения,

– отметил Лубинец.

Сразу после взрыва Россия обвинила в этом Украину, заявив о якобы ударе ракетой HIMARS.

Лубинец напомнил, что МККК и ООН сразу выразили готовность расследовать теракт, однако через 5 месяцев миссия ООН по установлению фактов была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности.

Омбудсман рассказал, что неоднократно пытался встретиться с участниками Миссии ООН, чтобы передать материалы, которые есть в Украине.

"Миссия ни разу не согласилась с ними ознакомиться. Также я предлагал российской уполномоченной по правам человека совместно посетить место трагедии, на что тоже получил отказ", – рассказал он.

Только через год ООН признала, что это был не удар ракетой HIMARS. Вместе с тем Организация Объединенных Наций никогда публично не обвиняла Россию в теракте, даже несмотря на имеющиеся доказательства.

Однако недавно группа экспертов ООН отдельно опубликовала содержательный материал с доказательствами – внутренний анализ ООН показал, что именно Россия спланировала и осуществила атаку. Наконец вещи названы своими именами!

– подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что в докладе установлено оружие и боеприпасы, которые Россия использовала для убийства украинских военнопленных, а также подробно рассмотрено планирование, организацию и осуществление убийства.

"Анализируется ход расследований со стороны России, Украины и самой ООН, а также представлены дальнейшие рекомендации для Украины", – сообщил омбудсмен.

Он назвал этот доклад важным документом, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования.