Судья инкриминирует задержанному 4 преступления терроризма, 2 преступления терроризма при отягчающих обстоятельствах и использование легковоспламеняющихся или зажигательных взрывных устройств в террористических целях.
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Задержанного за отправку 6 писем со взрывчаткой взяли под стражу
Судья Национального суда Хосе Луис Калама согласился поместить под стражу без права внесения залога задержанного за отправку 6 писем со взрывчаткой:
- главе правительства Педро Санчесу,
- министру обороны Маргарите Роблес,
- посольству Украины в Мадриде,
- на объекты компании Instalaza,
- посольству США в Мадриде,
- спутниковому центру авиабазы Торрехон.
В решении судьи говорится, что террористические акты прошли на фоне войны в Украине. Они преследовали цель:
- серьезно нарушить общественное спокойствие,
- передать сообщение, что эти действия совершают лица, связанные с Россией,
- вынудить органы государственной власти Испании воздержаться от поддержки Украины в условиях российской агрессии.
Эти цели, по мнению судьи, подтверждаются настойчивостью в исполнении актов терроризма, а также содержанием пророссийских вебсайтов, в частности Russiatoday.com, RT, sputniknews и так далее.
Следователь отметил, что для того, чтобы согласовать меру пресечения в виде содержания под стражей, необходимо учесть, существует ли риск побега, сокрытие источников доказательств и риск рецидива преступления. В данном конкретном случае он считает, что серьезность обвинений, за которые может быть назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, усиливает соблазн побега.
Судья также утверждает, что существует высокий риск повторения преступления, поэтому следует согласовать предварительное заключение без ущерба для "хода расследования и, в частности, для отчета об анализе использованных взрывчатых веществ, что делает целесообразным его модификацию". На постановление суда можно подать апелляцию в течение трех дней.
Что известно о письмах со взрывчаткой
- В посольстве Украины в Мадриде 30 ноября раздался взрыв. Впоследствии в МИД Украины отметили, что туда послали конверт со взрывчаткой. Письмо взорвалось в руках коменданта, когда тот осматривал его. Он получил незначительные ранения и попал в больницу.
- Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев отметил, что письмо адресовалось лично ему. Однако, поскольку оно вызвал подозрение у работников учреждения, то сначала попало в руки сотрудника, который отвечал и за охрану.
- В Офисе Президента заявили, что за этим терроризмом, вероятнее всего, стоят российские спецслужбы.
- Атака против украинских дипломатов в Мадриде была не единственной. В тот же день пакет со взрывным устройством получили испанская компания Instalaza, глава правительства Испании Педро Санчес, Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос.
- В полиции Испании сообщили, что конверт со взрывчаткой, отправленный Санчесу, обнаружили и обезвредили еще 24 ноября. В то время как Минобороны получило такое письмо 1 декабря.