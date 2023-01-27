Судья инкриминирует задержанному 4 преступления терроризма, 2 преступления терроризма при отягчающих обстоятельствах и использование легковоспламеняющихся или зажигательных взрывных устройств в террористических целях.

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Задержанного за отправку 6 писем со взрывчаткой взяли под стражу

Судья Национального суда Хосе Луис Калама согласился поместить под стражу без права внесения залога задержанного за отправку 6 писем со взрывчаткой:

главе правительства Педро Санчесу,

министру обороны Маргарите Роблес,

посольству Украины в Мадриде,

на объекты компании Instalaza,

посольству США в Мадриде,

спутниковому центру авиабазы Торрехон.

В решении судьи говорится, что террористические акты прошли на фоне войны в Украине. Они преследовали цель:

серьезно нарушить общественное спокойствие,

передать сообщение, что эти действия совершают лица, связанные с Россией,

вынудить органы государственной власти Испании воздержаться от поддержки Украины в условиях российской агрессии.

Эти цели, по мнению судьи, подтверждаются настойчивостью в исполнении актов терроризма, а также содержанием пророссийских вебсайтов, в частности Russiatoday.com, RT, sputniknews и так далее.

Следователь отметил, что для того, чтобы согласовать меру пресечения в виде содержания под стражей, необходимо учесть, существует ли риск побега, сокрытие источников доказательств и риск рецидива преступления. В данном конкретном случае он считает, что серьезность обвинений, за которые может быть назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, усиливает соблазн побега.

Судья также утверждает, что существует высокий риск повторения преступления, поэтому следует согласовать предварительное заключение без ущерба для "хода расследования и, в частности, для отчета об анализе использованных взрывчатых веществ, что делает целесообразным его модификацию". На постановление суда можно подать апелляцию в течение трех дней.

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