В целом мужчину приговорили к 18 годам заключения. Однако Гонсалес все еще может подать апелляцию на приговор.

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Дело взрыва в посольстве Украины

Испанский суд приговорил Гонсалеса Паскуаля к 10 годам заключения по обвинению в терроризме и еще восемь лет – за изготовление взрывных устройств с этой целью. Кроме этого пенсионер должен выплатить 1500 евро компенсации сотруднику посольства Украины в Мадриде Николаю Величко – он пострадал в результате взрыва.

В приговоре суда отмечается, что Паскуаль хотел создать разлад в испанском обществе, с целью прекращения поддержки Украины в войне против России. Своими действиями он хотел оказать давление на правительства Испании и Соединенных Штатов, другие институты страны.

Обнаруженные на взрывных устройствах следы ДНК доказывают причастность к взрывам пенсионера. Также следствие установили, что мужчина покупал прекурсоры для взрывчатки в июне и июле 2022 года на Amazon.

Напомним, что взрыв в посольстве Украины в Испании произошел 30 ноября 2022 года. Посылка была предназначена для главы посольства Сергея Погорельцева. Тот не успел ее получить, потому что секретарше "почта" показалась странной. Она передала пакет работнику посольства, который отвечал за охрану. Мужчина вышел с посылкой во двор перед тем, как ее открыть. Как только он это сделал, услышал щелкающий звук, и моментально отбросил получение.