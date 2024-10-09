Днем ряд российских пабликов распространил кадры, на которых – взрыв автомобиля возле здания Главного управления МВД в Смоленской области. Сначала прокремлевские каналы утверждали, что на видео – учения силовиков.

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Официально говорят о попытке теракта

Между тем в ГУ МВД по Смоленской области заявили, что в городе предотвратили теракт, а не проходили учения.

При попытке совершения террористического акта в управлении МВД России по Смоленской области задержан житель одного из соседних регионов. Мужчина зашел в административное здание управления и попытался осуществить подрыв самодельного взрывного устройства,

– говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ уточнили, что 30-летний житель Тверской области пытался пронести в управление взрывное устройство под видом папки с документами. В результате взрыва пострадали подозреваемый и двое полицейских. Их госпитализировали.

Также сотрудники спецслужб проверили автомобиль, на котором, вероятно, приехал мужчина. В нем нашли подозрительный предмет и обезвредили. И именно это попало на видео.

Взрыв авто возле здания МВД в Смоленске: смотрите видео

К слову, недавно в Московской области был ликвидирован полковник российских вооруженных сил Алексея Коломейцева, причастного к подготовке операторов ударных дронов "Шахед".