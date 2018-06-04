Теракт в Кабуле: в результате взрыва бомбы смертника погибли 7 человек

Службы безопасности Афганистана заявляют, что в Кабуле у здания политехнического института подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли по меньшей мере 7 человек, 9 получили ранения.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Отмечается, что теракт был совершен во время антивоенной молитвы, в которой участвовали более двух тысяч богословов со всего мира. На момент взрыва богословы покидали шатер Лоя Джирги (всеафганский совет старейшин), где проводилась встреча. Сообщается, что взрыв был направлен на участников Совета афганской Улемы (самый высокий религиозный орган Афганистана).

Перед атакой террориста-смертника Совет старейшин Афганистана приняла фетву (богословско-правовое заключение в исламе), в которой террористические акты были признаны греховными. Совет старейшин призвал все стороны афганского конфликта сесть за стол переговоров.

Это незаконно согласно исламским законам и, кроме пролития крови мусульман, это ничего не дает,

– говорится в заявлении.

Во время выступления член Совета улемов Гофранулла Мурад сказал, что "война в Афганистане является незаконной и не имеет корней в законах шариата".

"Мы, религиозная Улема, призываем талибов положительно реагировать на мирное предложение афганского правительства, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие в нашей стране", – добавил он.

По данным полиции среди погибших четверо богословов. Ответственность за террористический акт не взяла на себя ни одна из групп.

Кто такие Улемы?

Это знатоки богословия, истории, религии и нравственно-правовых норм ислама. В основном это теоретики и практические деятели в области традиционных форм образования, судопроизводства на основе шариата и выполнения обрядов.