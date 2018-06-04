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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Теракт у Кабулі: в результаті вибуху бомби смертника загинуло 7 осіб

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У Кабулі підірвався терорист-смертник, загинуло семеро людей
У Кабулі підірвався терорист-смертник, загинуло семеро людей / wikipedia.org

Служби безпеки Афганістану заявляють, що в Кабулі, біля будівлі політехнічного інституту, підірвався терорист-смертник. В результаті вибуху загинуло щонайменше 7 людей, 9 отримали поранення.

Про це пише Радіо Свобода.

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Зазначається, що теракт було здійснено під час антивоєнної молитви, в якій брали участь понад дві тисячі богословів з усього світу. На момент вибуху богослови покидали шатро Лоя Джирги (всеафганська рада старійшин), де проводилася зустріч. Повідомляється, що вибух був направлений на учасників Ради афганської Улеми (найвищий релігійний орган Афганістану).

Перед атакою терориста-смертника Рада старійшин Афганістану ухвалила фетву (богословсько-правовий висновок в ісламі), в якій терористичні акти були визнані гріховними. Рада старійшин закликала усі сторони афганського конфлікту сісти за стіл переговорів.

Це є незаконним згідно з ісламськими законами і, окрім пролиття крові мусульман, це нічого не дає,
– йдеться в заяві.

Під час виступу, член Ради Улеми Ґофранулла Мурад "війна в Афганістані є незаконною і немає коріння в законах шаріату".

"Ми, релігійна Улема, закликаємо талібі позитивно реагувати на мирну пропозицію афганського уряду, щоб запобігти подальшому кровопролиття в нашій країні", – додав він.

За даними поліції серед загиблих четверо богословів. Відповідальність за терористичний акт не взяла на себе жодна з груп.

Хто такі Улеми? Це знавці богослов’я, історії, релігії та етично-правових норм ісламу. Здебільшого це теоретики та практичні діячі в області традиційних форм освіти, судочинства на основі шаріату і виконання обрядів.

Теги: Теракт Афганістан
Джерело: 24 Канал
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