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      Теракт в Северной Ирландии: в центре Лондондерри взорвался угнанный автомобиль

      36 Читати новину українською
      Взрыв в Лондондерри
      Взрыв в Лондондерри / фото из соцсетей

      В североирландском городе Лондондерри вечером 19 января взорвался автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Местные политики сразу назвали инцидент терактом.

      Об этом пишет BBC.

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      Машина взорвалась близ здания местного суда в центре города. Перед этим полиция получила предупреждение по телефону, после чего сразу начала блокировать опасный для граждан район.

      Когда полицейские эвакуировали окружающие дома, в том числе отель, прогремел взрыв.

      Этот бессмысленный акт террора должен быть сурово осужден. Благодарна нашим спецслужбам за их быстрые действия, которые помогли обеспечить, чтобы не было погибших или пострадавших,
      – заявила лидер Демократической юнионистской партии Арлен Фостер.

      Вероятными виновниками теракта местные политики считают группу "Новая ИРА". Группировка выступает против мирного соглашения 1998 года, которое в значительной мере завершило три десятилетия насилия в Северной Ирландии.

      Добавим, что инцидент в Лондондерри произошел на фоне переговоров Британии с ЕС о выходе из блока. Одним из главных камней преткновения является вопрос таможенной границы. ЕС настаивает, чтобы он проходил по Ирландскому морю. Британия отрицает это, поскольку соответствующее решение фактически "отрежет" Северную Ирландию от остальной части королевства.

      Что такое Ирландская республиканская армия (ИРА) ?Военизированная группировка, которая ставит целью достижение полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Свою деятельность группировка ведет с 1912 года. В результате противостояния с Лондоном в конфликте погибли более 3,5 тысяч человек.

      В апреле 1998 года в Белфасте Ирландия и несколько партий (в том числе политическое крыло ИРА) подписали соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Эта сделка в значительной мере способствовала завершению трех десятилетий насилия в Северной Ирландии. Однако некоторые несогласные создали "Новую ИРА" и продолжают радикальными действиями отстаивать свои интересы.

      Теги: Взрыв Теракт Brexit Ирландия
      Источник: 24 Канал
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