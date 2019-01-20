Теракт у Північній Ірландії: у центрі Лондондеррі вибухнув викрадений автомобіль

У північноірландському місті Лондондеррі ввечері 19 січня вибухнув автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав. Місцеві політики одразу назвали інцидент терактом.

Про це пише BBC.

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Автівка вибухнула поблизу будівлі місцевого суду у центрі міста. Перед цим поліція отримала попередження по телефону, після чого відразу розпочала блокувати небезпечний для громадян район.

Коли поліцейські евакуювали навколишні будинки, в тому числі готель, пролунав вибух.

Цей безглуздий акт терору має бути найсуворіше засуджений. Вдячна нашим спецслужбам за їх швидкі дії, які допомогли забезпечити, щоб не було загиблих або постраждалих,

– заявила лідер Демократичної юніоністської партії Арлен Фостер.

Імовірними винуватцями теракту місцеві політики вважають групу "Нова ІРА". Угрупування виступає проти мирної угоди 1998 року, яка значною мірою завершила три десятиліття насильства в Північній Ірландії.

Suspected car bomb in Londonderry, Northern Ireland reported by police – National https://t.co/yYX4YgPRpx pic.twitter.com/K6xvzRr0HO — Jhon Edward (@JhonEdw73756588) 19 января 2019 г.

Додамо, що інцидент у Лондондеррі стався на тлі переговорів Британії з ЄС про вихід з блоку. Одним з головних каменів спотикання є питання митного кордону. ЄС наполягає, щоб він проходив по Ірландському морю. Британія заперечує це, оскільки відповідне рішення фактично "відріже" Північну Ірландію від іншої частини королівства.

Що таке Ірландська республіканська армія (ІРА) ?Воєнізоване угрупування, яке ставить за мету досягнення повної незалежності Північної Ірландії від Сполученого Королівства. Свою діяльність угрупування веде з 1912 року. Внаслідок протистояння з Лондоном у конфлікті загинули понад 3,5 тисячі осіб.



У квітні 1998 року у Белфасті Ірландія та декілька партій (у тому числі політичне крило ІРА) підписали угоду про політичне врегулювання конфлікту в Північній Ірландії. Ця угода значною мірою сприяла завершенню трьох десятиліть насильства у Північній Ірландії. Проте деякі незгодні створили "Нову ІРА" і продовжують радикальними діями відстоювати свої інтереси.