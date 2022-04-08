Терапевт из Бучи, принимавшая роды в подъезде, рассказала о зверствах оккупантов

Город Буча в Киевской области является свидетелем ужасающих зверств российских оккупантов. Последние творили с мирным населением вещи, которые после деоккупации шокируют весь мир.

К сожалению, большинство жителей Бучи погибли, впрочем, есть и те, кто не только пережили оккупацию, но и те, кто стали спасителями для гражданских. Речь идет о враче-терапевте Ирине Язовой. Она рассказала, что им пришлось пережить.

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Героиня нашего времени

Ирина Язова не дала умереть местным, которых цинично простреливали рашисты, а еще на 12-й день войны приняла роды прямо в подъезде. Благодаря ей на свет появилась еще одна украиночка – Алиса.

Было утро, когда пришлось принимать роды в одной из квартир, где не было ни воды, ни света, ни газа. Родилась девочка,

– рассказала она.

Женщина добавила, что первые дни оккупации роженица провела в подвале, но затем ушла в квартиру.

Впрочем, это не единственный случай, когда Ирина несла ответственность за жизнь матери с ребенком. Так, ей пришлось спасать семью из Ирпеня, которая решила эвакуироваться машиной через Бучанский железнодорожный переезд.

Их автомобиль обстреляли орки. В результате женщине повредили голень, а ее полуторагодовалой дочери серьезно ранили ногу. К счастью, эти ранения не помешали добраться до улицы, на которой жила врач-терапевт, и попросить о помощи.