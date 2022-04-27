Терехов поддерживает переименование в Харькове топонимов, связанных с Россией

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что все топонимы в городе, связанные с Россией, должны исчезнуть навсегда. После войны городской совет сразу за это возьмется.

По его словам, российские оккупанты бомбят Харьков уже 63 день подряд и буквально совершают геноцид украинской нации. Поэтому нужно избавляться от ненужных топонимов.

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Еще в начале войны с сайта Харьковского горсовета забрали упоминания о городах-партнерах из России – Белгороде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Дальше последуют еще большие изменения.

Нужно переименовать все российские топонимы

Терехов обещает, что на первой сессии Харьковского горсовета после победы предложит варианты переименования Московского района и Московского проспекта. Кроме того, изменения будут и в названиях улиц, площадей, остановок, проспектов и т.д.

В нем (Харькове – 24 канал) и без этих названий останется слишком много шрамов, которые еще долго будут нам напоминать, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами, – говорит Терехов.

Он обратился к местным жителям с просьбой предложить, какие топонимы следует изменить в Харькове. Совсем скоро на сайте городского совета появится соответствующий раздел, посвященный этой проблеме.

Терехов предлагает увековечить в названиях улиц или площадей защитников Харькова – как отдельных героев, так и военных подразделений.

Уверен, новые названия улиц будут напоминать нам и нашим детям о том, что сделала Украина и какой вклад внес Харьков в борьбу за нашу честь и достоинство, за независимость страны, за право на существование украинского народа,

– подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, 27 апреля российские военные обстреляли один из жилых районов Харькова. Жители рассказали жуткие подробности этой атаки.

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