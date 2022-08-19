В Харькове, который постоянно обстреливают, есть ужасные случаи, когда люди, ожидавшие общественный транспорт, погибали на остановках. Об этом Игорь Терехов рассказал в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Мэр Харькова рассказал, что тогда возникла цель сделать более-менее безопасную остановку. К сожалению, при прямом попадании тяжелых ракет остановка-укрытие может не спасти. Однако она точно сохранит человеческие жизни от обломков и РСЗО

По словам Терехова, в остановке-укрытии смогут расположиться 30 человек. Там есть Wi-Fi и телевизор, который поможет увидеть приближение транспорта.

Остановки-укрытия могут уменьшаться или увеличиваться. Это зависит от района или потока пассажиров.

Терехов отметил, что другие остановки-укрытия будут расписывать по-другому. Это стиль города, его эстетика, о которой даже во время войны не забывают.

Терехов показал остановку-укрытие: смотрите видео

Данные от британской разведки о ситуации на Харьковщине

Министерство обороны Великобритании сообщило, что захватчики пытаются сковать украинские силы в районе Харькова. Город – в 15 километрах от линии фронта. В Харьковской области захватчики продолжают проводить локальные рейды, а также атаки против героев ВСУ.

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