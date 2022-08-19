У Харкові, який постійно обстрілюють, є жахливі випадки, коли люди, які чекали громадський транспорт, гинули на зупинках. Про це Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафоні, інформує 24 канал.

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Мер Харкова розповів, що тоді з'явилася мета зробити більш-менш безпечну зупинку. На жаль, при прямому влучанні важких ракет зупинка-укриття може не врятувати. Однак вона точно збереже людські життя від уламків та РСЗВ

За словами Терехова, у зупинці-укритті зможуть розташуватися 30 людей. Там є Wi-Fi та телевізор, який допоможе побачити наближення транспорту.

Зупинки-укриття зможуть зменшуватися або збільшуватися. Це залежить від району або потоку пасажирів.

Терехов зауважив, що інші зупинки-укриття розписуватимуть по-іншому. Бо це – стиль міста, його естетика, про яку навіть у час війни не забувають.

Терехов показав зупинку-укриття: дивіться відео

Дані від британської розвідки про ситуацію на Харківщині

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що загарбники намагаються скувати українські сили у районі Харкова. Місто – за 15 кілометрів від лінії фронту. На Харківщині загарбники продовжують проводити локальні рейди, а також – атаки проти героїв ЗСУ.

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