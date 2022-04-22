Терехов призвал эвакуироваться из районов, которые постоянно обстреливают россияне

Россияне продолжают постоянные обстрелы Харькова. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан по возможности отправиться в более безопасное место, чтобы не стать жертвой вражеских снарядов.

Харьков продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов. Город стойко и героически держит удар, но горожанам необходимо позаботиться о своей безопасности.

Призыв к эвакуации

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о харьковчанах, которых удалось переместить из подвалов и укрытий в интернат, где временно обустроили место жительства эвакуированных горожан. Он заметил, что каждый из них верит в нашу победу и обладает несгибаемым духом.

Хочу обратиться к жителям районов, которые находятся под постоянными обстрелами. Мы готовы вас эвакуировать. Прошу вас – примите решение сохранить свою жизнь. Мы вывезем вас и поселим в нормальных условиях,

– призвал Терехов.

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