Новость мэр Харькова сообщил в эфире телемарафона. Терехов рассказал, что к этому дню переукладывали почти 200 километров магистральных трубопроводов, а также подготовили котельные.

Заметьте Как сохранить тепло и обогреть свой дом без отопления

Я предупреждаю всех харьковчан: этот отопительный сезон будет очень сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Работники делают все возможное и иногда невозможное, чтобы стабильно пройти этот отопительный сезон,

– заявил Терехов.

Мэр Харькова отметил, что город будет очень бережно расходовать газ. Потому что общий баланс страны свидетельствует, что нужно экономить на электроэнергии и газе.

В лечебных заведениях – уже тепло

Терехов заметил, что лечебные учреждения уже подключили к отоплению. Между тем, в жилых домах тепло появится, когда зафиксируют соответствующие погодные условия.

Примите во внимание! Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий – заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя. Это произойдет тогда, когда в течение 3 суток будут фиксировать температуру ниже +8 градусов.

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