Новину мер Харкова повідомив в ефірі телемарафону. Терехов розповів, що до цього дня переклали майже 200 кілометрів магістральних трубопроводів, а також – підготували котельні.

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Я попереджаю всіх харків'ян: цей опалювальний сезон буде дуже складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Працівники роблять все можливе і часом неможливе, щоб стабільно пройти цей опалювальний сезон,

– заявив Терехов.

Мер Харкова зауважив, що місто дуже дбайливо витрачатиме газ. Бо загальний баланс країни свідчить, що потрібно економити на електроенергії та на газу.

У лікувальних закладах – вже тепло

Терехов зауважив, що лікувальні заклади вже під'єднали до опалення. Тим часом у житлових будинках тепло з'явиться, коли зафіксують відповідні погодні умови.

Зауважте! Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій – заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Це станеться тоді, коли упродовж 3 діб фіксуватимуть температуру, нижчу аніж +8 градусів.

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