Новину мер Харкова повідомив в ефірі телемарафону. Терехов розповів, що до цього дня переклали майже 200 кілометрів магістральних трубопроводів, а також – підготували котельні.
Зауважте Як зберегти тепло та обігріти власну оселю без опалення
Я попереджаю всіх харків'ян: цей опалювальний сезон буде дуже складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Працівники роблять все можливе і часом неможливе, щоб стабільно пройти цей опалювальний сезон,
– заявив Терехов.
Мер Харкова зауважив, що місто дуже дбайливо витрачатиме газ. Бо загальний баланс країни свідчить, що потрібно економити на електроенергії та на газу.
У лікувальних закладах – вже тепло
Терехов зауважив, що лікувальні заклади вже під'єднали до опалення. Тим часом у житлових будинках тепло з'явиться, коли зафіксують відповідні погодні умови.
Зауважте – Слобожан заявив, що українців чекає складний опалювальний сезон: дивіться відео