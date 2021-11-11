Это сделали на внеочередном заседании горсовета, которое состоялось 11 ноября в прямом эфире. Все депутаты голосовали анонимно.
Заметьте На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов
Голоса считала комиссия
Сам Игорь Терехов в голосовании участия не принимал. Вероятно, это обусловлено конфликтом интересов. Поскольку для заполнения бюллетеней создали только 2 кабинки, там образовалась большая очередь депутатов.
Депутаты стоят в очереди на голосование / Фото из телеграма "Веха"
Подсчетом голосов занималась комиссия из 9 народных избранников:
- Надежда Тимофеева (Блок Кернеса "Успешный Харьков");
- Виктория Китагородская (Блок Кернеса "Успешный Харьков");
- Елена Табовина (Блок Кернеса "Успешный Харьков");
- Татьяна Цыбульник (Блок Кернеса "Успешный Харьков");
- Дмитрий Хивренко (ОПЗЖ);
- Олег Абрамичев ("Европейская Солидарность");
- Андрей Тымчук ("Слуга народа");
- Анатолий Бабичев (Блок Светличной "Вместе");
- Сергей Светличный (Партия Шария).
Процесс голосования в горсовете Харькова / Фото Суспільного
Какими были результаты голосования
В целом голосовали 69 депутатов из 84. То есть не получили бюллетени 15 человек. Как результаты голосования:
- за – 63;
- против – 3;
- воздержались – 2.
Также 1 бюллетень признали недействительным. Кроме этого, представитель партии "Блок Светличной Вместе Харьков" заявил, что их фракция не голосовала.
Коротко о работе Терехова в горсовете
Политик начал работать в мэрии Харькова еще в 2010 году. Сначала он занимал должность заместителя городского главы. А уже в сентябре 2015 года Терехов стал первым заместителем мэра.
А вот должность секретаря горсовета он занял 9 декабря 2020 года. Следует отметить, что это произошло после представления Геннадия Кернеса, которое поступило в электронном виде. Тогдашний городской глава находился в берлинской клинике "Шарите", в которую попал из-за осложнений коронавируса. Подробную биографию Игоря Терехова читайте по ссылке.