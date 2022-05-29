Отдельно отмечали тот факт, что данная БМПТ (боевая машина поддержки танков – 24 канал) на тот момент прошла испытания в зоне боевых действий – Сирии. Причем, как отмечалось – успешно.

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(не)боевые испытания

Действительно, в начале июля 2017 года эта боевая машина была отправлена в район Дейр-эз-Зора, где и проходили ее испытания в реальных боевых условиях. Но, что интересно, уже в середине августа "Терминатор-2" красовался на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

То есть, с момента отправки БМПТ в Сирию, в самую гущу боестолкновений и появления на выставке, прошел максимум месяц. Месяц на испытания БМПТ – много это или мало? На мой взгляд, чудовищно мало!

В то время как прочие образцы российской техники, применяемой в Сирии, постоянно демонстрировались в сюжетах российских СМИ, такие как "Тайфун-К", "Рысь", "Панцырь-С1" и прочие, то БМПТ "Терминатор-2" в период испытаний в реальных боевых условиях не демонстрировался, и после них — аналогично!

Странно, что кадры боевого применения БМПТ "Терминатор-2" в Сирии не стали культовыми. Или не странно?

Что не так

Дело в том, что БМПТ "Терминатор-2" на протяжении всего времени его создания сопровождали с большим трудом решаемые и нерешаемые проблемы.

Например, у данной боевой машины отвратительный обзор, проблема с которым так и не была окончательно решена. Или отсутствие комплекса активной защиты от ПТУР. А также вес, превышающий массу Т-72Б3.

БМПТ "Терминатор-2" весит более 48 тонн, в то время как масса Т-72Б3 около 46,5 тонн.

Проверка Украиной

И вот, сейчас эта боевая машина оказывается на передовой в Украине, в зоне наиболее интенсивных боевых действий.

Фактически, нехватка техники вынуждает российских оккупантов отправлять в Украине то, что не столько собой представляет высокоэффективные образцы, сколько парадные "вундервафли", с предельно сомнительным КПД.

Как скоро мы увидим фото сожженных штучных БМПТ "Терминатор-2"? Если я не ошибаюсь, то практически "уже".

На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: