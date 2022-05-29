Окремо наголошували на тому факті, що дана БМПТ (бойова машина підтримки танків – 24 канал ) на той момент пройшла випробування в зоні бойових дій – Сирії. Причому, як зазначалося, – успішно.

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(не)бойові випробування

Справді, на початку липня 2017 року ця бойова машина була відправлена ​​до району Дейр-ез-Зора, де й проходила її випробування у реальних бойових умовах. Але що цікаво, вже в середині серпня "Термінатор-2" красувався на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2017".

Тобто, з моменту відправлення БМПТ до Сирії, в саму гущу бойових зіткнень і появи на виставці, пройшов максимум місяць. Місяць на випробування БМПТ – це багато чи мало? На мою думку, жахливо мало!

У той час як інші зразки російської техніки, що застосовується в Сирії, постійно демонструвалися в сюжетах російських ЗМІ, таких як "Тайфун-К", "Рись", "Панцир-С1" та інші, БМПТ "Термінатор-2" у період випробувань у реальних бойових умовах не демонструвався, і після них аналогічно!

Дивно, що кадри бойового застосування БМПТ "Термінатор-2" у Сирії не стали культовими. Чи не дивно?

Що не так

Справа в тому, що БМПТ "Термінатор-2" протягом усього часу його створення супроводжували насилу вирішувані та нерозв'язні проблеми.

Наприклад, у даної бойової машини поганий огляд, проблема з яким так і не була остаточно вирішена. Або ж відсутність комплексу активного захисту від ПТУР. А також вага, що перевищує масу Т-72Б3. БМПТ "Термінатор-2" важить понад 48 тонн, тоді як маса Т-72Б3 близько 46,5 тонн.

Перевірка Україною

І ось зараз ця бойова машина опиняється на передовій в Україні, в зоні найінтенсивніших бойових дій.

Фактично, брак техніки змушує російських окупантів відправляти в Україні те, що не стільки собою є високоефективними зразками, скільки парадними "вундервафлями", із гранично сумнівним ККД.

Коли ми побачимо фотографії спалених штучних БМПТ "Термінатор-2"? Якщо я не помиляюся, то практично "вже".

На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: