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      Терминологическое недоразумение: министр попытался успокоить СМИ, возмущенные указом Зеленского

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      Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины
      Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины / finbalance.com.ua

      Правительство не будет регулировать стандарты новостей. Слова в указе президента Зеленского о "требованиях и стандартах новостей" – "терминологическое недоразумение". Вместе с этим все же введут понятие "опасной информации, дезинформации и недостоверной информации".

      Об этом в своем фейсбуке рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

      Подробно о том, как Зеленский распорядился разработать общий стандарт новостей для СМИ

      Министр отметил, что понимает обеспокоенность журналистов словами в президентском указе об установлении "требований и стандартов новостей".

      Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС (министерства культуры, молодежи и спорта – 24 канал). Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей,
      – отметил Бородянский.

      И добавил: "Это право – исключительно профессионального сообщества".

      Вместе с этим министр Бородянский написал о том, что правительство таки кое-что в этом плане собирается сделать. Например, "ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация".

      К сожалению, Бородянский не объяснил, какой смысл в Кабмине будут вкладывать в эти понятия. Лишь отметил, что введение этих понятий является шагом "очень важным в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором".

      В общем Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах для роста экономики. В списке – немало важных нюансов, о которых подробно читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Журналисты Медиа СМИ Министерство культуры, молодежи и спорта Кабинет Министров Украины Владимир Бородянский
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