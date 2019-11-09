Терминологическое недоразумение: министр попытался успокоить СМИ, возмущенные указом Зеленского

Правительство не будет регулировать стандарты новостей. Слова в указе президента Зеленского о "требованиях и стандартах новостей" – "терминологическое недоразумение". Вместе с этим все же введут понятие "опасной информации, дезинформации и недостоверной информации".

Об этом в своем фейсбуке рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Подробно о том, как Зеленский распорядился разработать общий стандарт новостей для СМИ

Министр отметил, что понимает обеспокоенность журналистов словами в президентском указе об установлении "требований и стандартов новостей".

Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС (министерства культуры, молодежи и спорта – 24 канал). Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей,

– отметил Бородянский.

И добавил: "Это право – исключительно профессионального сообщества".

Вместе с этим министр Бородянский написал о том, что правительство таки кое-что в этом плане собирается сделать. Например, "ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация".

К сожалению, Бородянский не объяснил, какой смысл в Кабмине будут вкладывать в эти понятия. Лишь отметил, что введение этих понятий является шагом "очень важным в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором".

В общем Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах для роста экономики. В списке – немало важных нюансов, о которых подробно читайте в материале 24 канала.