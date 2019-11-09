Термінологічне непорозуміння: міністр спробував заспокоїти ЗМІ, обурені указом Зеленського

Уряд не буде регулювати стандарти новин. Слова в указі президента Зеленського про "вимоги і стандарти новин" – "термінологічне непорозуміння. Поруч з цим усе ж запровадять поняття "небезпечної інформації, дезінформації та недостовірної інформації".

Про це у своєму фейсбуці розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Детально про те, як Зеленський розпорядився розробити загальний стандарт новин для ЗМІ

Міністр зауважив, що розуміє стурбованість журналістів словами в президентському указі про встановлення "вимог та стандартів новин".

Це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну "стандарти новин" в документах МКМС (міністерства культури, молоді та спорту – 24 канал). Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин,

– наголосив Бородянський.

І додав: "Це право – виключно професійної спільноти".

Поруч з цим міністр Бородянський написав про те, що уряд таки дещо у цьому плані збирається зробити. Наприклад, "ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація".

На жаль, Бородянський не пояснив, який зміст у Кабміні вкладатимуть у ці поняття. Лише зазначив, що введення цих понять є кроком "дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором".

Загалом Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи для росту економіки. У переліку – чимало важливих нюансів, детально читайте у матеріалі 24 каналу.