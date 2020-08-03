Тернополь и Луцк включили в красную зону карантина. Это не нравится местной политической элите – решение правительства не будут выполнять. Почему власть не может найти общий язык: заботятся о людях или готовятся к выборам?

Политическая борьба между региональными лидерами и центральной властью обостряется. Насколько далеко готовы зайти политики в этом противостоянии? Ответ на этот вопрос искал журналист сайта 24 канала.

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Где здесь политика?

Это уже не первый случай противостояния местной политической элиты с центральной властью. Мэр Харькова Геннадий Кернес, несмотря на решение правительства, в марте отказался остановить работу метро. Также городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в мае самостоятельно решил смягчить карантин.

Вот теперь волна неповиновения дошла до Западной Украины.

Такое поведение мэров может свидетельствовать о том, что региональная политическая элита чувствует, что может составить конкуренцию центральной власти. Это происходит на фоне процесса децентрализации, пояснил в комментарии для сайта 24 канала политолог Тарас Семенюк.

Региональные лидеры формируют свои политические проекты, которые станут альтернативой общеукраинским,

– сказал он.

Кстати, результаты опроса Группы Рейтинг свидетельствуют, что украинцы склонны больше поддержать региональную политическую партию на будущих выборах, даже если она будет баллотироваться лишь в одной области – 50% опрошенных. Однако почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Поэтому, противостояние регионов и центра обусловлено приближением местных выборов. Но инициатива превратить вопрос карантина в политику принадлежит центральной власти, заверил в комментарии для сайта 24 канала политолог Игорь Рейтерович. Однако ситуацию используют обе стороны конфликта, подчеркнул эксперт.

То, что произошло в Луцке и Тернополе это, к сожалению, только начало. Фактор выборов будет играть весомую роль. Каждый мэр будет пытаться использовать конфликт в свою пользу. Центральная власть же будет раскручивать это через призму сепаратизма, неповиновения,

– объясняет эксперт.

Политолог отметил, что от политического противостояния выиграет местная элита, поскольку она находятся ближе к людям и быстро подстраиваются под их интересы.

Людям надоело находиться на карантине, поэтому конечно местная власть будет выступать на их стороне, а из центральной власти будут делать виновника всех проблем.

И эта ситуация достаточно сложная для Киева, поскольку сила тут тоже не поможет. Уголовные дела лишь увеличат рейтинг мэров и их политических проектов, акцентировал Игорь Рейтерович.

Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава

В свою очередь, Тарас Семенюк подчеркивает, что этот конфликт опасен, ведь может породить лайтовый сепаратизм, когда центральную власть прекратят воспринимать всерьез.

Если сейчас не выполняют решения центральной власти относительно карантина, то что будет дальше когда Киеву необходимо будет внедрить управленческие решения. Поэтому главное чтобы такое поведение не стало трендом, заверил политолог.

Двоевластие в Тернополе и Луцке

С 1 августа в Украине действует новая система карантина – страну разделили на разные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

В жесточайшею зону попали города Тернополь и Луцк, а также Кицманский район Черновицкой области.

С таким решением не согласны представители местной власти. В частности городской голова Тернополя Сергей Надал в комментарии для Радио НВ отметил, что отнесение города к красной зоне карантина противоречит действующему украинскому законодательству. Он считает, что это решение политическое, мол так Киев наказывает непокорные областные центры.

Что предполагает красная зона карантина?

1. Остановка работы общественного транспорта.

2. Закрытие учреждений образования.

3. Запрещается деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

В своем сообщении в Facebook Сергей Надал предполагает, что это наказание за то, что "горожане собирают подписи в защиту украинского языка" и за то, что они "отстаивали национальную позицию под стенами Верховной Рады в Киеве" и "выступили против дистанционного обучения".

Надал созвал внеочередное заседание городского совета, на котором приняли решение, что не будут усиливать карантин – транспорт и все организации, предприятия и учреждения будут работать в обычном режиме – как было до 1 августа.

Городской голова обратился к правительству с просьбой отменить решение о включении Тернополя в красную зону, а полицию призывает не предпринимать никаких действий в отношении штрафов, связанных с работой учреждений.

"В случае, если полиция будет составлять протоколы, мы обеспечим юридический суд", — предупредил городской голова.

В Луцке похожая ситуация. Там также не собираются останавливать транспорт и закрывать заведения. Советник городского головы Луцка Игорь Полищук сказал, что решение правительства ему не понятно. Мол, в последнее время в контексте статистики заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

По его словам, ограничительные меры, которые предусмотрены в пределах красной зоны создадут для Луцка невероятные проблемы.

Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения,

– возмутился Полищук.

Еще одним сюрпризом для жителей Луцка и Тернополя стал запрет поездам останавливаться в этих городах. И это решение местное руководство также считает несправедливым и политическим.

Позиция правительства

Впрочем, министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверяет, что никакой политики в разделении на разные зоны карантина нет.

По его словам, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, без влияния человеческого фактора. То есть, там четко все систематизировано, и есть цифры, которые отражают реальную опасность, присутствующую в том или ином регионе.

Кроме того, министр подчеркнул, что местная власть не имеет права ослаблять карантин, а только усиливать его.

Критерии, по которым регионы распределяют на зоны:

загруженность коек – не выше, чем 50%;

среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%;

показатель динамики инфицирования.

Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика Минздрава