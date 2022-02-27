Городской глава Тернополя Сергей Надал отметил, что это предложение от штаба и территориальной обороны.
К теме Важно знать всем украинцам: в Госспецсвязи разрушили фейки о сиренах
По его словам, стоит закрыть все крыши, чтобы выхода не было.
Но места подступа к крышам посыпать тальком, мукой, шпаклевкой, чем-либо, что может оставлять следы, чтобы было видно, когда кто-то попытается идти туда. Рекомендую это делать в каждом подъезде,
– говорит Надал.
Также Сергей Надал обратился к предпринимателям, чтобы они не поднимали цены во время войны. По его словам, в Тернополе будут мониторить цены в продуктовых магазинах.
Добавим, что кроме пометок и наклеек на земле, диверсанты теперь могут делать пометки на крышах и даже в окнах домов.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.