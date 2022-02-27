Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив, що це пропозиція від штабу та територіальної оборони.

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За його словами, варто закрити всі дахи, щоб виходу не було.

Але місця підступу до дахів посипати тальком, борошном, шпаклівкою, будь-чим, що може залишати сліди, щоб було видно, коли хтось спробує йти туди. Рекомендую це робити в кожному під’їзді,

– каже Надал.

Також Сергій Надал звернувся до підприємців, щоб вони не піднімали ціни під час війни. За його словами, в Тернополі будуть моніторити ціни в продуктових магазинах.

Додамо, що окрім поміток та наліпок на землі, диверсанти тепер можуть робити помітки на дахах та навіть у вікнах будинків.