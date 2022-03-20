Вадим Гайдин на позывной "Мастер" в составе разведгруппы искал российских диверсантов и корректировщиков. Во время операции он вместе с собратьями попал под вражеский обстрел.

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Трое других бойцов получили легкие осколочные ранения и контузии. "Мастер", к сожалению, погиб, сообщили в "Правом секторе".

Известно, что Вадим Гайдин родом из Запорожья. Но с началом полномасштабного вторжения России он перевез жену в Тернополь. Оттуда – отправился на войну. Раньше у добровольца уже был боевой опыт: в 2014 – 2015 годах он командовал отделением батальона "Донбасс".

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На днях Тернопольщина попрощались с 23-летним военным Иваном Аниным. Он тоже отдал свою жизнь, защищая Киев.

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