Проститься с военным пришли сотни людей. Похоронили Романа Стецюка на Аллее героев, расположенной на Микулинецком кладбище.

Важно Украинские бойцы вынудили бригаду оккупантов вернуться обратно в Россию

24-летний Роман Стецюк был разведчиком и с первых дней боролся против оккупантов в Луганской области. 3 марта Роман получил ранение ног и головы в результате взрыва. Медики не смогли его спасти.

"Мужественный воин, Герой Украины отдал свою молодую жизнь за победу Украины, защищая родную землю, дорогих людей, свою страну от ненавистного и подлого врага. Мы никогда не забудем московской орде ни одного павшего воина , ни одного невинно убитого украинца. Склоняем головы перед всеми родителями, которые родили и воспитали настоящих героев, которые сегодня защищают Украину. Разделяем Вашу боль… Ваши сыновья – навсегда в наших сердцах», – отметил городской голова Тернополя Сергей Надал.

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