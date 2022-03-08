Повернулась саме мотострілецька бригада. Річ у тім, що саме ці орки отримали значні втрати під Харковим.
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Відновлюються у хуторі в одній із російських областей
Ворог повернувся назад у Росію – Бєлгородську область. Там вони мають відновлювати боєздатність після відсічі українських воїнів.
Мовиться про підрозділи 25-ої окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії. Це з'єднання Сухопутних військ Збройних сил Росії у Західному військовому окрузі.
Саме цей підрозділ залишив зону бойових дій після невдачі та жертв серед своїх. Наразі загарбники відступили і чекають у хуторі Нехотіївка.
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