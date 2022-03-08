Попрощатися з військовим прийшли сотні людей. Поховали Романа Стецюка на Алеї героїв, яка розташована на Микулинецькому цвинтарі.

Важливо Українські бійці змусили бригаду окупантів повернутись назад у Росію

24-річний Роман Стецюк був розвідником і з перших днів боровся проти окупантів на Луганщині. 3 березня Роман отримав поранення ніг та голови внаслідок вибуху. Медики не змогли його врятувати.

"Мужній воїн, Герой України віддав своє молоде життя за перемогу України, захищаючи рідну землю, дорогих людей, свою країну від ненависного і підлого ворога. Ми ніколи не забудемо московській орді жодного полеглого воїна, жодного невинно вбитого українця. Схиляємо голови перед усіма батьками, які народили та виховали справжніх героїв, які сьогодні боронять Україну. Розділяємо Ваш біль… Ваші сини – назавжди у наших серцях", – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!