В Тернополе, Ровно и Волыни снова тревоги

В Тернополе, Ровно и Волыни снова звучат системы оповещения. Раньше тревога была по всей Украине.

В этих областях сейчас существует воздушная угроза. Об этом сообщили органы местных властей.

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Немедленно возьмите "тревожный чемодан" и направляйтесь в укрытие. Не выходите из него, пока не получите сообщение об отбое тревоги.

К теме смотрите видео о том, что делать, когда услышали сирены: