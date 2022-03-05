В Тернополе снова воздушная тревога: оставайтесь в укрытиях
5 марта 2022 , 22:21Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Тернополе снова объявили воздушную тревогу. Жителям рекомендуют не выходить из укрытий.
В укрытиях нужно находиться до тех пор, пока сирена не оповестит об отбое. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Спуститесь в ближайшее укрытие. Если рядом нет укрытий, то спуститесь в подвал. Однако если и такой возможности нет – закройтесь в ванной комнате.
Карту укрытий Тернополя вы можете найти по этой ссылке.
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