В Тернополе суд оштрафовал мужчину, за расстегнутую ширинку

13 декабря 2021 , 11:55
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Тернопольские события

В Тернополе мужчина получил штраф за оскорбление человеческого достоинства и общественной морали. Причиной этого является то, что он гулял по городу в состоянии алкогольного опьянения и с расстегнутой ширинкой.

Мужчину уже дважды пытались привлечь к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Также он неоднократно пьяным появлялся на людях.

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Какой штраф получил мужчина

В октябре мужчина гулял по городу в состоянии алкогольного опьянения и с расстегнутой ширинкой. Также он был в грязной одежде. Очевидцы из-за этого обратились в полицию.

Правоохранители составили административный протокол на нарушителя. Впоследствии состоялся суд.

За прогулку с расстегнутой ширинкой мужчина получил 119 гривен штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

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Автор: Іван Магуряк