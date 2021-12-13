В Тернополе суд оштрафовал мужчину, за расстегнутую ширинку
Источник:Тернопольские события
В Тернополе мужчина получил штраф за оскорбление человеческого достоинства и общественной морали. Причиной этого является то, что он гулял по городу в состоянии алкогольного опьянения и с расстегнутой ширинкой.
Мужчину уже дважды пытались привлечь к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Также он неоднократно пьяным появлялся на людях.
Интересно Вибраторы исчезли: в Запорожье мужчина ограбил секс-шоп
Какой штраф получил мужчина
В октябре мужчина гулял по городу в состоянии алкогольного опьянения и с расстегнутой ширинкой. Также он был в грязной одежде. Очевидцы из-за этого обратились в полицию.
Правоохранители составили административный протокол на нарушителя. Впоследствии состоялся суд.
За прогулку с расстегнутой ширинкой мужчина получил 119 гривен штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.
Последние похожие случаи
- В Запорожье девочке ограничили доступ к интернету. Из-за этого она написала заявление на отца о "домашнем насилии". Однако суд не увидел состава преступления.
- Преподавателя Львовского аграрного университета, который за 400 долларов написал научную работу студенту, суд полностью оправдал.
- В Мелитополе женщину судили из-за того, что она выносила мусор без паспорта во время карантина. Однако она просто получила устное предупреждение.