Тернополь решил усилить карантин из-за вспышки коронавирусной болезни. В частности, запретили все массовые мероприятия и празднования в общественных местах.

Соответствующее решение приняли во время заседания Тернопольского городского штаба для борьбы с коронавирусом, сообщила прессслужба ведомства в фейсбуке.

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Новые ограничения в Тернополе

Что решил штаб:

Запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры).

Запретить в заведениях общественного питания празднования массовых мероприятий (торжественные события, свадьбы).

В заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мер.

Руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей, проводить обязательный температурный скрининг, установить дистанционную разметку для посетителей.

Деятельность заведений, которые не могут обеспечить выполнение выше указанных требований, запретят.

Перевозки пассажиров будут осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.

В Тернополе с 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города на соблюдение карантина.