В Тернополе усилили карантин: что изменилось
Тернополь решил усилить карантин из-за вспышки коронавирусной болезни. В частности, запретили все массовые мероприятия и празднования в общественных местах.
Соответствующее решение приняли во время заседания Тернопольского городского штаба для борьбы с коронавирусом, сообщила прессслужба ведомства в фейсбуке.
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Новые ограничения в Тернополе
Что решил штаб:
Запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры).
- Запретить в заведениях общественного питания празднования массовых мероприятий (торжественные события, свадьбы).
- В заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мер.
- Руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей, проводить обязательный температурный скрининг, установить дистанционную разметку для посетителей.
- Деятельность заведений, которые не могут обеспечить выполнение выше указанных требований, запретят.
- Перевозки пассажиров будут осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.
В Тернополе с 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города на соблюдение карантина.
Какова ситуация с коронавирусом в Тернополе?
По состоянию на 17 июня, в Тернополе подтвердили 246 случаев коронавируса, 95 человек выздоровели, а 2 – умерли. В целом на Тернопольщине уже 1 510 зафиксированных случаев заболевания.
В Украине сейчас действует адаптивный карантин, но не все области готовы к очередным послаблениям, в том числе и Тернопольская область.