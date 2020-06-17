Тернопіль вирішив посилити карантин через спалах коронавірусної хвороби. Зокрема, заборонили усі масові заходи та святкування у громадських місцях.

Відповідне рішення прийняли під час засідання Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом, повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.

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Що вирішив штаб:

Заборонити масові заходи (за виключенням проведення ЗНО та пов’язані з діяльністю об’єктів критичної інфраструктури).

Заборонити в закладах громадського харчування святкування масових заходів (урочисті події, весілля).

У закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів.

Керівники торгово-розважальних центрів та ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів, проводити обов’язковий температурний скринінг, поновити дистанційну розмітку для відвідувачів.

Діяльність закладів, що не можуть забезпечити виконання вище вказаних вимог заборонять.

Перевезення пасажирів здійснювати виключно у масках у відповідності до кількості місць для сидіння.

У Тернополі з 18 червня щодня будуть перевіряти громадський транспорт, ринки, ТРЦ міста на дотримання карантину.