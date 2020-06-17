У Тернополі посилили карантин: що змінилося
Тернопіль вирішив посилити карантин через спалах коронавірусної хвороби. Зокрема, заборонили усі масові заходи та святкування у громадських місцях.
Відповідне рішення прийняли під час засідання Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом, повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.
Важливо Уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня: що заборонили
Нові обмеження у Тернополі
Що вирішив штаб:
Заборонити масові заходи (за виключенням проведення ЗНО та пов’язані з діяльністю об’єктів критичної інфраструктури).
- Заборонити в закладах громадського харчування святкування масових заходів (урочисті події, весілля).
- У закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів.
- Керівники торгово-розважальних центрів та ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів, проводити обов’язковий температурний скринінг, поновити дистанційну розмітку для відвідувачів.
- Діяльність закладів, що не можуть забезпечити виконання вище вказаних вимог заборонять.
- Перевезення пасажирів здійснювати виключно у масках у відповідності до кількості місць для сидіння.
У Тернополі з 18 червня щодня будуть перевіряти громадський транспорт, ринки, ТРЦ міста на дотримання карантину.
Яка ситуація з коронавірусом у Тернополі?Станом на 17 червня у Тернополі підтвердили 246 випадків коронавірусу, 95 людей одужали, а 2 – померли. Загалом на Тернопільщині уже 1 510 зафіксованих випадків захворювання.
В Україні наразі діє адаптивний карантин, але не всі області готові до чергових послаблень, зокрема і Тернопільська область.