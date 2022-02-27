В Тернополе воздушная тревога: все в укрытие

В Тернополе воздушная тревога. Людей призвали переместиться в укрытие.

Информацию распространили в телеграме "Суспільного". Тревогу объявили в 17:59 по Киеву.

Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Тернополе воздушная тревога

Внимание! На Тернопольщине сирены!

– говорится в сообщении.

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