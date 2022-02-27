В Тернополе воздушная тревога: все в укрытие
27 февраля 2022 , 17:58Читати новину українською
В Тернополе воздушная тревога. Людей призвали переместиться в укрытие.
Информацию распространили в телеграме "Суспільного". Тревогу объявили в 17:59 по Киеву.
Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В Тернополе воздушная тревога
Внимание! На Тернопольщине сирены!
– говорится в сообщении.
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