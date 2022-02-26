В Тернополе – воздушная тревога. Всем местным жителям сказали идти в укрытие.

В Тернополе был введен комендантский час. Он начнет действовать с 26 февраля в 22:00.

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Комендантский час – ради безопасности граждан

Продлится комендантский час до 6:00 утра. Такие меры ввели по безопасности тернополян и жителей области. Мэр города Сергей Надал сообщил, что тернополянам лучше оставаться в это время дома.

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