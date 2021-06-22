В Тернополе произошел оползень: два человека оказались под землей

Во время того, как в Тернополе проводили земляные работы, произошел оползень. Рабочих засыпало землей.

В результате инцидента погиб один человек. Это произошло 22 июня на улице Протасевича.

Читайте также Во Львове на Лычаковской случился оползень: по тротуару пошла трещина – фото

Служба спасения получила сообщение в 14:30 о том, что под завалами земли оказались 2 человека. После этого спасатели направились к месту происшествия.

Они выяснили, что в 3-метровом рву, где происходили земельные работы, обвалился грунт. К месту инцидента прибыла скорая помощь. Врачи пытались спасти пострадавшего, но им это не удалось.



В Тернополе произошел оползень во время земельных работ / Фото ГСЧС

"Пострадавшего, не подававшего признаков жизни, высвободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи, которые продолжили проводить реанимацию. Однако усилия не дали ожидаемого результата – человек погиб", – говорится в сообщении ГСЧС.

Второго пострадавшего смогли спасти

Второго пострадавшего удалось спасти. Его вызволили из завала и передали медикам. Всего на месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники.