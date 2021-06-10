Детали ДТП на Тернопольщине

Трагедия случилась около 5 часов утра вблизи Подгайцев. О ДТП правоохранителям заявил житель Львовщины, в автомобиль которого въехал подросток.

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Выяснилось, что 13-летний подросток, управляя мотоциклом, выезжал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Удар был такой силы, что несовершеннолетний погиб,

– заявили полицейские.



На Тернопольщине подросток на мопеде врезался в микроавтобус

Полицейские напомнили, что управлять скутерами и мотоциклами могут только лица, достигшие 16-летнего возраста и имеющие водительские права категории А1 и А.

Справка. С начала июня на дорогах Области произошло 5 аварий с участием мотоциклистов, скутеристов и водителей мопедов. Погибли 23-летний юноша и 13-летний подросток, еще 5 человек получили травмы.

Напомним, 7 июня на Львовщине 17-летний мотоциклист сбил своего сверстника, а после того врезался в другой мопед. В результате ДТП травмы получили оба несовершеннолетних. Теперь водителю грозит ограничение свободы.