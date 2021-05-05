Тернопольская окружная прокуратура направила в суд обвинения в отношении 4 человек. Следствие установило, что подозреваемые незаконно оформляли инвалидность участникам АТО и присваивали их единовременные выплаты.

В обвинительном акте говорится о том, что 4 человека путем обмана завладели государственными средствами в крупных размерах.

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Мошенники присваивали единовременные выплаты АТОшников

Расследование установило:

3 местных жителя подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность для получения пенсий;

киевлянин через столичные медучреждения оформлял справки о состоянии здоровья;

с этими документами они проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию.

"На самом деле участники боевых действий не имели заболеваний, указанных в медицинской документации, которые бы давали основания для установления группы инвалидности", – говорят в прокуратуре.

Следователи обнаружили, что для оформления документов об инвалидности АТОшники предоставили аферистам реквизиты банковских счетов и доступ к ним.

Убытки составляют почти 7 миллионов гривен

Таким образом 4 человек присваивали единовременные выплаты на более 400 тысяч гривен каждая. Сейчас установлены 16 АТОшников, выплаты которых присвоили. Сумма убытков составляют более 6,8 миллиона гривен,

– сообщают в Офисе генпрокурора.

Для возмещения денег, имущество подозреваемых арестовали. Кроме того, правоохранители пресекли завладение еще 6 миллионами гривен государственных средств.

Досудебное расследование проводили следователи Нацполиции в Тернопольской области под сопровождением работников областной СБУ.

За мошенничество мужчинам грозит лишение свободы на 5 – 12 лет с конфискацией имущества.

Обратите внимание! Недавно в Киеве мошенники забрали у полиции помещение за 3 миллиона. Возвращать его пришлось работникам прокуратуры.