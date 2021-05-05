За присвоение миллионов для атошников: на Тернопольщине будут судить 4 человек
Тернопольская окружная прокуратура направила в суд обвинения в отношении 4 человек. Следствие установило, что подозреваемые незаконно оформляли инвалидность участникам АТО и присваивали их единовременные выплаты.
Источник:Офис генерального прокурора
В обвинительном акте говорится о том, что 4 человека путем обмана завладели государственными средствами в крупных размерах.
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Мошенники присваивали единовременные выплаты АТОшников
Расследование установило:
- 3 местных жителя подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность для получения пенсий;
- киевлянин через столичные медучреждения оформлял справки о состоянии здоровья;
- с этими документами они проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию.
"На самом деле участники боевых действий не имели заболеваний, указанных в медицинской документации, которые бы давали основания для установления группы инвалидности", – говорят в прокуратуре.
Следователи обнаружили, что для оформления документов об инвалидности АТОшники предоставили аферистам реквизиты банковских счетов и доступ к ним.
Убытки составляют почти 7 миллионов гривен
Таким образом 4 человек присваивали единовременные выплаты на более 400 тысяч гривен каждая. Сейчас установлены 16 АТОшников, выплаты которых присвоили. Сумма убытков составляют более 6,8 миллиона гривен,
– сообщают в Офисе генпрокурора.
Для возмещения денег, имущество подозреваемых арестовали. Кроме того, правоохранители пресекли завладение еще 6 миллионами гривен государственных средств.
Досудебное расследование проводили следователи Нацполиции в Тернопольской области под сопровождением работников областной СБУ.
За мошенничество мужчинам грозит лишение свободы на 5 – 12 лет с конфискацией имущества.
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